У ніч проти 12 лютого окупанти використали для удару по українських містах понад 120 безпілотників та кілька балістичних ракет. Стало відомо, яких наслідків ворожа атака завдала Чернігівській області, передає 24 Канал із посиланням на голову ОВА В'ячеслава Чауса.

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Наслідки атаки БпЛА на Чернігівщину

За словами Чауса, росіяни вдарили по одному із об'єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, окупанти били ударним дроном. На місці влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Станом на ранок займання вдалося локалізувати.

Двоє людей зазнали поранень. Медики надали їм необхідну допомогу.

️"Росія – терорист. Сьогоднішня атака – черговий доказ цьому", – наголосив посадовець.

До слова, внаслідок вечірнього ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджені з десяток багатоквартирних і приватних будинків, понад 30 автомобілів. Влада розповіла, що стався великий розліт уламків, який спричинив значні руйнування.