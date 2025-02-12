По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч проти 12 лютого агресор завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. В Повітряних силах вказали, що було здійснено 6 пусків із Брянської області та один із Криму.

Крім цього противник атакував 123-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків:

Міллерово,

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу ворожих сил залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.