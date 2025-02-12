Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 425-й ОШБ "Скала".

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Штурмовики "Скали" зачистили Піщане

У 425-му окремому штурмовому полку показали, як захисники працювали в Піщаному, зачищаючи його від російських загарбників. Зауважили, рецепт успіху такий: скоординовані дії аеророзвідки й ударних безпілотників, плюс майстерна робота штурмовиків, які пройшли спеціальну підготовку.

На перших кадрах, які оприлюднили захисники, дрон-розвідник виявив 6 загарбників. По них одразу завдав удару БпЛА зі "скидами".

Окупанти сховалися в одній із будівель. Втім, прилетів дрон-бомбардувальник і скинув на сарайчик протитанкову міну ТМ-62. Потужний вибух повністю зруйнував будівлю, поховавши під завалами російських бійців.

Далі дрон зафіксував роботу штурмової групи "Скали". Бійці проводили зачистку кожного будинку, придушуючи можливі вогневі точки ворога за допомогою автоматів і гранат, зокрема термобаричних.

Підійшовши до одного з погребів, у якому раніше зафіксували ще одну групу окупантів, штурмовики застосували термобаричну гранату. Після детонації двоє окупантів вижили й потрапили в полон.

У цих погребах і хатах окупанти сиділи добу, протягом якої наші пілоти виносили їхні позиції. Але зрештою гарантовану зачистку забезпечили саме штурмовики. Прийшли. Побачили. Знищили,

– наголосили у "Скалі".

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Як штурмові групи "Скали" працювали в Піщаному: дивіться відео



