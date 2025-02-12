Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 425-й ОШБ "Скала".
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Штурмовики "Скалы" зачистили Песчаное
В 425-м отдельном штурмовом полку показали, как защитники работали в Песчаном, зачищая его от российских захватчиков. Заметили, рецепт успеха таков: скоординированные действия аэроразведки и ударных беспилотников, плюс мастерская работа штурмовиков, которые прошли специальную подготовку.
На первых кадрах, которые обнародовали защитники, дрон-разведчик обнаружил 6 захватчиков. По ним сразу нанес удар БПЛА со "сбросами".
Оккупанты спрятались в одном из зданий. Впрочем, прилетел дрон-бомбардировщик и сбросил на сарайчик противотанковую мину ТМ-62. Мощный взрыв полностью разрушил здание, похоронив под завалами российских бойцов.
Далее дрон зафиксировал работу штурмовой группы "Скалы". Бойцы проводили зачистку каждого дома, подавляя возможные огневые точки врага с помощью автоматов и гранат, в частности термобарических.
Подойдя к одному из погребов, в котором ранее зафиксировали еще одну группу оккупантов, штурмовики применили термобарическую гранату. После детонации двое оккупантов выжили и попали в плен.
В этих погребах и домах оккупанты сидели сутки, в течение которых наши пилоты выносили их позиции. Но в конце концов гарантированную зачистку обеспечили именно штурмовики. Пришли. Увидели. Уничтожили,
– отметили в "Скале".
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Как штурмовые группы "Скалы" работали в Песчаном: смотрите видео