Иногда действия врага шокируют, ведь приводят к немыслимым потерям среди личного состава. Начальник штаба 4-го батальона "Сила Свободы" НГУ "Рубеж" Николай Гриценко подробнее рассказал 24 Каналу, какую тактику используют оккупанты и имеет ли она результаты.

Смотрите также ВСУ наступают возле Суджи и Покровска и держат Торецк: как изменилась линия фронта за неделю

Российские штурмовики массово гибнут в боях

В отчете Института изучения войны сообщили, что россияне пытаются продвигаться на Покровском направлении. Этот участок фронта является приоритетным для врага, поэтому именно там враг стремится достичь наибольших результатов.

Противник продолжает использовать тактику "мясных" штурмов, комбинируя их с техникой, подъездами на машинах и квадроциклах. Мы видим, что это совершенно необученные бойцы, которых в России, видимо, насобирали по кабакам. Их подготовка длится неделю или две, а потом их уже отправляют на боевые задачи,

– отметил Николай Гриценко.

Хотя россияне преобладают в количестве военных, однако это и соответственно отражается на потерях. Российских солдат настолько не жалеют бросать "на убой", что на одного раненого украинца может быть 30 погибших оккупантов. Кроме того, погибших очень редко забирают с поля боя.

"Если кого-то и вывозят, то это, скорее всего, те потери, которые мы нанесли в глубоком тылу. Потому что непосредственно штурмовиков никто не забирает. Они просто гниют кучами, никто не проводит эвакуацию даже на их передней линии. Мы всегда стараемся вытащить наших ребят, и погибших, и раненых. Россияне же могут увидеть, что кого-то ранили, посмотреть на него и пойти дальше", – отметил военный.

Более того, на фронте неоднократно фиксировали, что россияне не просто не помогают своим раненым, а еще и могут их добивать самостоятельно. Гриценко подтвердил, что такие ситуации случаются крайне часто. Кроме того, раненые оккупанты нередко сдаются в плен, ведь они понимают, что это единственный для них шанс выжить.

Проблемы с техникой

Стоит отметить, что российская армия несет потери не только в живой силе. Значительные проблемы у оккупантов и с техникой. Дефицит уже ощутим и дает о себе знать.

Во всех бригадах, которые стоят напротив нас, есть проблемы. Раньше они не эвакуировали технику с поля боя, сейчас же – пытаются это делать. Часто случается, что противник отказывается от использования бронированной техники, а пытаются идти в бой на обычных автомобилях,

– подчеркнул военный.

Конечно, такая тактика врага редко когда дает результаты. Чаще всего они просто подрываются на минах, и несмотря на это, крупногабаритную технику теперь используют значительно реже.