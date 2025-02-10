О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 3 по 9 февраля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Уменьшение количества штурмов

Аналитики DeepState, опираясь на сводки Генштаба заявили об уменьшении штурмовых действий со стороны противника на фронте. В первые дни февраля речь шла о 80 боевых столкновениях в течение дня или половины суток, но в пиковые дни в декабре Генштаб сообщал о 292 столкновениях.

И такая тенденция сохраняется уже более недели – количество вражеских атак уменьшается, но не прекращается.

Если на основе утренней сводки Генштаба оценивать ситуацию на направлениях, то по состоянию на 10 февраля она выглядит так:

Покровское направление – треть всех штурмовых действий россиян сейчас проходит именно там, 33 из 99 по состоянию на 10 февраля;

Курское направление – 18 атак;

Торецкое направление – 13 атак;

Лиманское направление – 10 атак;

Новопавловское направление – 10 атак;

Купянское направление – 7 атак;

Харьковское направление – 3 атаки;

Краматорское направление – 2 атаки.

В то же время на некоторых направлениях ситуация остается стабильной:

на Северском направлении периодически продолжаются столкновения возле Выемки, однако врагу продвигаться не удается;

на Ореховском направлении продолжаются бои в районе Работино;

на Приднепровском направлении россияне уже не полагаются на высадку на правобережье и уменьшают количество попыток закрепиться на острове на Днепре.

ВСУ продвинулись на Курщине

По активности боев Курская область уступает разве что Покровскому направлению. Россияне пытаются выбить Силы обороны. После месяцев боев на северной части плацдарма враг сосредоточил свои усилия на юге – на трассе к Судже.

Цель россиян – взять путь, который ведет от границы до Суджи под свой контроль, чтобы перерезать всю логистику для Сил обороны. Поэтому тяжелые бои продолжаются в районе сел Гуево, Куриловка, Махновка и Черкасские Конопельки. В районе последнего ВСУ удалось продвинуться.



Ситуация в районе Суджи / Карта DeepStateMAP

Да и на северной части плацдарма все же происходят бои. На прошлой неделе Силы обороны продвинулись в районе Кругленького, а враг в Никольском возле Малой Локни.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается к Купянску

Тяжелые бои продолжаются и на Харьковщине, в частности на Купянском направлении. Там враг активизировался к северу от Купянска.

На прошлой неделе врагу удалось продвинуться в селе Западное, а также севернее Кондрашовки и Голубовки – последнее является единственным населенным пунктом, который разделяет линию фронта и Купянск.

Несмотря на все попытки враг не смог продвинуться в Двуречной – там продолжаются тяжелые бои. Также бои продолжаются вблизи Голубовки, в Колесниковке, Кругляковке, Лозовой, Зеленом Гаю, Вишневом и Першотравневом. Однако все атаки отбивают наши воины.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне штурмуют Терны

На Лиманском направлении растет количество боевых столкновений. Враг постоянно атакует в районе села Макеевка Луганской области и в направлении Тернов и Ивановки.

К сожалению, на прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в Тернах. Штурмы села не прекращаются с октября, с тех пор, как врагу удалось прорваться в село.



Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои за Часов Яр

Тяжелые бои продолжаются и в городе Часов Яр на Краматорском направлении. Враг стирает город с лица земли. Основные боевые столкновения происходят в микрорайонах Десятая, Новосеверный и в центральной части города. На прошлой неделе захватчикам удалось продвинуться в Новосеверном районе.

Также враг продвинулся у юго-восточных окраин Часового Яра, а также недалеко от села Ступочки возле трассы, что когда-то соединяла Покровск и Бахмут.





Ситуация в Часовом Яре / Карта DeepStateMAP

Оккупирован ли Торецк

На прошлой неделе россияне заявили об оккупации Торецка. За это заявление, пожалуй, более странными были только 7 захватов Кременной в 2022 году. Россияне часто любят заявлять о захвате чего-то тогда, когда оно не захвачено. Но в основном это происходит тогда, когда абсолютное большинство населенного пункта действительно под вражеским контролем.

Однако в Торецке ситуация совсем другая. Под контролем врага находится большая часть города, но в течение последних нескольких недель россиянам все сложнее закрепляться на той или иной улице – иногда почти невозможно. Поэтому почти вся не оккупированная часть Торецка находится в серой зоне.

На прошлой неделе россияне закрепились на новых позициях в районе Забалка на юге города.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Стабилизация Покровского направления

На Покровском направлении ситуация имеет тенденцию к улучшению, несмотря на то, что количество боевых столкновений остается крайне высоким.

В районе Воздвиженки врагу удалось еще больше продвинуться к трассе Покровск – Константиновка. Однако Силы обороны восстановили контроль над селом Водяное Второе, которое было в серой зоне.





Покровское направление / DeepStateMAP

Возле самого Покровска почти всю неделю линия фронта оставалась неизменной, однако в конце недели Силы обороны выбили россиян с позиций в Даченском и восстановили контроль над участком 0,51 километра.





Ситуация возле Покровска / Карта DeepStateMAP

Сложной остается также ситуация и в направлении Днепропетровщины. Однако расстояние от линии соприкосновения до админграницы не изменилось.

В Удачном и Котлино несмотря на все попытки враг продвинуться не смог. Однако россиянам удалось продвинуться в Успеновке. В Надиевке Силы обороны отбросили врага с позиций, однако сейчас они пытаются вернуться.

Также враг продвинулся в Серебряном и зашел в село Запорожье.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг остановился возле Великой Новоселки и давит на Константинополь

На юге подконтрольной Украине части Донецкой области ситуация все еще остается сложной. На прошлой неделе враг продолжал штурмы Андреевки, чтобы закрепиться там и расширить свой плацдарм. Также захватчики продвинулись в Дачном.

Намерения врага указывают на то, что они хотят штурмовать Константинополь, который лежит на трассе, что когда-то соединяла Курахово и Запорожье. Вероятно, россияне хотят окружить Силы обороны в районе Дачного и Улаклов.





Ситуация возле Курахово / Карта DeepStateMAP

В то же время в районе Великой Новоселки линия фронта за прошедшую неделю не изменилась. Россиянам все же не хватает усилий для того, чтобы форсировать реку и, вероятно, эта кампания врага завершилась.

Разговоров о переговорах все больше. Конечно, каждая война заканчивается договором, однако все решается на поле боя. И только Силы обороны являются нашей гарантией мира и безопасности. И сейчас весь груз войны – на плечах наших воинов, поэтому им нужна поддержка каждого из нас. Самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.