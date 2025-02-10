Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Зменшення кількості штурмів

Аналітики DeepState, опираючись на зведення Генштабу заявили про зменшення штурмових дій з боку противника на фронті. У перші дні лютого йшлося про 80 бойових зіткнень протягом дня чи половини доби, але у пікові дні в грудні Генштаб повідомляв про 292 зіткнення.

І така тенденція зберігається уже понад тиждень – кількість ворожих атак зменшується, але не припиняється.

Якщо на основі ранкового зведення Генштабу оцінювати ситуацію на напрямках, то станом на 10 лютого вона виглядає так:

Покровський напрямок – третина усіх штурмових дій росіян зараз проходить саме там, 33 з 99 станом на 10 лютого;

Курський напрямок – 18 атак;

Торецький напрямок – 13 атак;

Лиманський напрямок – 10 атак;

Новопавлівський напрямок – 10 атак;

Куп'янський напрямок – 7 атак;

Харківський напрямок – 3 атаки;

Краматорський напрямок – 2 атаки.

Водночас на деяких напрямках ситуація залишається стабільною:

на Сіверському напрямку періодично тривають зіткнення біля Виїмки, однак ворогу просуватися не вдається;

на Оріхівському напрямку тривають бої в районі Роботиного;

на Придніпровському напрямку росіяни вже не покладаються на висадку на правобережжі та зменшують кількість спроб закріпитися на острові на Дніпрі.

ЗСУ просунулися на Курщині

За активністю боїв Курська область поступається хіба що Покровському напрямку. Росіяни намагаються вибити Сили оборони. Після місяців боїв на північній частині плацдарму ворог зосередив свої зусилля на півдні – на трасі до Суджі.

Мета росіян – взяти шлях, який веде від кордону до Суджі під свій контроль, аби перерізати усю логістику для Сил оборони. Тому важкі бої тривають в районі сіл Гуєво, Курилівка, Махнівка та Черкаські Конопельки. В районі останнього ЗСУ вдалося просунутися.



Ситуація в районі Суджі / Карта DeepStateMAP

Та і на північній частині плацдарму все ж відбуваються бої. Минулого тижня Сили оборони просунулися в районі Кругленького, а ворог у Микількому біля Малої Локні.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається до Куп'янська

Важкі бої тривають і на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку. Там ворог активізувався на північ від Куп'янська.

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися у селі Западне, а також північніше Кіндрашівки та Голубівки – останнє є єдиним населеним пунктом, який розділяє лінію фронту і Куп'янськ.

Попри всі спроби ворог не зміг просунутися у Дворічній – там тривають важкі бої. Також бої тривають поблизу Голубівки, у Колісниківці, Кругляківці, Лозовій, Зеленому Гаю, Вишневому і Першотравневому. Однак всі атаки відбивають наші воїни.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни штурмують Терни

На Лиманському напрямку зростає кількість бойових зіткнень. Ворог постійно атакує в районі села Макіївка Луганської області та в напрямку Тернів та Іванівки.

На жаль, минулого тижня росіянам вдалося просунутися у Тернах. Штурми села не припиняються від жовтня, відколи ворогу вдалося прорватися до села.



Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої за Часів Яр

Важкі бої тривають і в місті Часів Яр на Краматорському напрямку. Ворог стирає місто з лиця землі. Основні бойові зіткнення відбуваються в мікрорайонах Десята, Новопівнічний та у центральній частині міста. Минулого тижня загарбникам вдалося просунутися у Новопівнічному районі.

Також ворог просунувся біля південно-східних околиць Часового Яру, а також неподалік села Ступочки біля траси, що колись сполучала Покровськ та Бахмут.





Ситуація в Часовому Ярі / Карта DeepStateMAP

Чи окупований Торецьк

Минулого тижня росіяни заявили про окупацію Торецька. За цю заяву, мабуть, дивнішими були лише 7 захоплень Кремінної у 2022 році. Росіяни часто люблять заявляти про захоплення чогось тоді, коли воно не захоплене. Та здебільшого це відбувається тоді, коли абсолютна більшість населеного пункту і справді під ворожим контролем.

Проте у Торецьку ситуація зовсім інша. Під контролем ворога перебуває більша частина міста, але протягом останніх кількох тижнів росіянам все складніше закріплюватися на тій чи іншій вулиці – подекуди майже неможливо. Тому майже вся не окупована частина Торецька перебуває у сірій зоні.

Минулого тижня росіяни закріпилися на нових позиціях в районі Забалка на півдні міста.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Стабілізація Покровського напрямку

На Покровському напрямку ситуація має тенденцію до покращення попри те, що кількість бойових зіткнень залишається вкрай високою.

У районі Воздвиженки ворогу вдалося ще більше просунутися до траси Покровськ – Костянтинівка. Однак Сили оборони відновили контроль над селом Водяне Друге, яке було у сірій зоні.





Покровський напрямок / DeepStateMAP

Біля самого Покровська майже весь тиждень лінія фронту залишалася незмінною, однак наприкінці тижня Сили оборони вибили росіян з позицій в Даченському і відновили контроль над ділянкою 0,51 кілометра.





Ситуація біля Покровська / Карта DeepStateMAP

Складною залишається також ситуація і в напрямку Дніпропетровщини. Проте відстань від лінії зіткнення до адмінмежі не змінилася.

В Удачному та Котлиному попри всі спроби ворог просунутися не зміг. Однак росіянам вдалося просунутися в Успенівці. У Надіївці Сили оборони відкинули ворога з позицій, однак зараз вони намагаються повернутися.

Також ворог просунувся у Срібному та зайшов у село Запоріжжя.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог зупинився біля Великої Новосілки та тисне на Костянтинопіль

На півдні підконтрольної Україні частині Донеччини ситуація все ще залишається складною. Минулого тижня ворог продовжував штурми Андріївки, аби закріпитися там і розширити свій плацдарм. Також загарбники просунулися в Дачному.

Наміри ворога вказують на те, що вони хочуть штурмувати Костянтинопіль, який лежить на трасі, що колись сполучала Курахове і Запоріжжя. Ймовірно, росіяни хочуть оточили Сили оборони в районі Дачного та Улаклів.





Ситуація біля Курахового / Карта DeepStateMAP

Водночас в районі Великої Новосілки лінія фронту за минулий тиждень не змінилася. Росіянам все ж не вистачає зусиль для того, аби форсувати річку і, ймовірно, ця кампанія ворога завершилася.

Розмов про переговори все більше. Звісно, кожна війна закінчується договором, однак усе вирішується на полі бою. І тільки Сили оборони є нашою гарантією миру та безпеки. І зараз весь тягар війни – на плечах наших воїнів, тому їм потрібна підтримка кожного з нас. Найпростіший спосіб підтримати армію просто зараз – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.