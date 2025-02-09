Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что сейчас оккупанты берегут технику, иногда даже танки используют не по назначению. Поэтому Кремль вынужден обращаться за помощью к своему союзнику.

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Россияне имеют проблемы с техникой

По словам руководителя программ безопасности, сейчас у россиян есть проблемы с количеством техники. Говорится не только о танках, но и о боевых бронированных машинах и вспомогательной технике.

Штатное и реальное укомплектование российских подразделений, которых сейчас формируют, значительно отличается. Ситуация на линии фронта с российской стороны также зависит от планирования командиров.

У 2022 году россияне допустили ошибку, нарушая все уставы войны – враг наступал целыми танковыми колоннами, которые уничтожали ВСУ.

Сейчас россияне значительно осторожнее, технику берегут. Иногда они используют танки как самоходную артиллерийскую установку с закрытых позиций, так использовать эту технику неправильно. Это свидетельствует, что россияне боятся применять танки на поле боя,

– подчеркнул он.

Лакийчук отметил, что теперь оккупанты осознают, что времена и специфика войны изменились. В то же время враг продолжает "мясные штурмы" и в Донецкой области, и на Курщине, и на других направлениях фронта.

Руководитель программ безопасности добавил, что из-за нехватки техники страна-агрессор вынуждена брать ее в КНДР, в частности, артиллерийские системы. Он предположил, что в будущем Северная Корея может поставлять России даже танки.

К слову, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов высказал мнение о том, что на войну может повлиять также непростая ситуация в российской экономике. Вероятно, что Россия истощена, поэтому власти страны-агрессора могут искать путь к переговорам.