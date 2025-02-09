Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что из действий российских экономистов можно сделать вывод, что финансовое положение России очень непростое. Центральный банк оккупантов пытается максимально законсервировать ту ситуацию, которая возникла, ведь российская экономика слишком перегрета военными расходами.

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Война негативно влияет на Россию

Юрий Богданов объяснил, что зарплаты, которые российские власти выдают военным и другим работникам так или иначе возвращается в бюджет, ведь люди тратят эти деньги внутри страны, хотя и "разгоняют этим инфляцию".

Обратите внимание! В 2024 году российская экономика подверглась серьезным вызовам из-за слабого рубля и высокой инфляции, которая могла достичь 10%. В то же время премьер-министр России заявил, что ВВП вырос на 4,1%, а экономика становится более технологичной. Путин признал проблему инфляции и назвал ее снижение главной задачей на 2025 год.

Безумные финансы, которые Кремль выделяет на оружие не возвращаются в российский бюджет, ведь их уничтожают на украинской территории. Эти деньги не работают в пользу экономики страны-агрессора, что серьезно усложняет ситуацию оккупантов.

По данным Генштаба Украины, в последнее время у россиян серьезно снизилась интенсивность на поле боя.

Или они готовятся к чему-то большому, или у них наступает определенное истощение. О реальном состоянии ресурсов России знает только российское военное руководство,

– сказал специалист по стратегическим коммуникациям.

Он подчеркнул, если оккупанты поймут, что для них продолжение войны будет иметь катастрофические последствия, то они будут стремиться к настоящим переговорам.

Если же нет, и Путин рассчитывает как-то добыть к лучшим условиям для себя, то он будет тянуть время. Однако пойдет он на переговоры или нет мы узнаем в ближайшие 2 – 3 месяца, ведь диктатуру придется принимать много критических для продолжения войны решений,

– предположил Юрий Богданов.