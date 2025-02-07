Какова ситуация с российской экономикой

Как передают российские СМИ, во время встречи с Владимиром Путиным премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что экономика России в 2024 году якобы выросла на 4,1%, справившись со всеми санкциями. Кроме того, по словам Мишустина, экономика становится более технологичной и диверсифицированной.

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В то же время по словам самого Путина, задачей на текущий год является траектория устойчивого роста экономики, снизив инфляцию.

Еще ранее Центробанк России спрогнозировал, что инфляция в стране может быть на уровне 4,5 – 5% до конца 2025 года, а ключевая ставка в пределах 17 – 20%.

Обратите внимание! По итогам 2024 года известно, что инфляция в стране могла достичь почти 10%. В то же время рубль в ноябре прошлого года упал до рекордно низкого уровня из-за санкций.