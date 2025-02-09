Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що з дій російських економістів можна зробити висновок, що фінансове становище Росії дуже непросте. Центральний банк окупантів намагається максимально законсервувати ту ситуацію, яка виникла, адже російська економіка надто перегріта військовими витратами.

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Війна негативно впливає на Росію

Юрій Богданов пояснив, що зарплати, які російська влада видає військовим та іншим працівникам так чи інакше повертається в бюджет, адже люди витрачають ці гроші всередині країни, хоч і "розганяють цим інфляцію".

Зверніть увагу! У 2024 році російська економіка зазнала серйозних викликів через слабкий рубль та високу інфляцію, яка могла сягнути 10%. Водночас прем'єр-міністр Росії заявив, що ВВП зріс на 4,1%, а економіка стає більш технологічною. Путін визнав проблему інфляції та назвав її зниження головним завданням на 2025 рік.

Шалені фінанси, які Кремль виділяє на зброю не повертаються у російський бюджет, адже їх знищують на українській території. Ці гроші не працюють на користь економіки країни-агресорки, що серйозно ускладнює ситуацію окупантів.

За даними Генштабу України, останнім часом у росіян серйозно знизилась інтенсивність на полі бою.

Або вони готуються до чогось великого, або у них настає певне виснаження. Про реальний стан ресурсів Росії знає лише російське військове керівництво,

– сказав спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Він підкреслив, якщо окупанти зрозуміють, що для них продовження війни матиме катастрофічні наслідки, то вони будуть прагнути справжніх перемовин.

Якщо ж ні, і Путін розраховує якось добути до кращих умов для себе, то він тягнутиме час. Однак піде він на перемовини чи ні ми дізнаємося у найближчі 2 – 3 місяці, адже диктатуру доведеться приймати багато критичних для продовження війни рішень,

– припустив Юрій Богданов.