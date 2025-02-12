Близько 21:00 11 лютого Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. За кілька хвилин військові закликали негайно пройти мешканців Кривого Рогу в укриття. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, передає 24 Канал.

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Які наслідки удару по Кривому Рогу

За словами Вілкула, станом на ранок 12 лютого продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару по місту. Загиблих і постраждалих немає. Втім, внаслідок великого розльоту уламків пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору, три навчальні заклади, бізнес-об'єкти, готель, АЗС, близько 30 автомобілів.

Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що увечері ворог кілька разів атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе. І тут теж минулося без поранених і жертв.

Також уночі підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

Нагадаємо, що уночі 12 лютого у Києві пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто балістикою. Уламки ворожих ракет зафіксували у 4 районах: Оболонському, Голосіївському, Святошинському та Солом'янському. Відомо про одного загиблого і 4 поранених, серед яких 9-річна дівчинка.