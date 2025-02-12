Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

До теми Вибухи пролунали в Києві: місто атакували балістикою, є наслідки від уламків і загиблий

У Києві є загиблий та постраждалі

Близько 04:30 12 лютого Росія завдала балістичних ударів по Києву. Унаслідок цинічної атаки, попередньо, є загиблий, а також постраждалий.

Так, Кличко повідомив про 1 загиблого та 3 постраждалих. Усі потерпілі та загиблий – з Оболонського району.

Серед постраждалих є дитина – 9 річна дівчинка. Наразі двох потерпілих медики госпіталізували, одному – надали допомогу на місці.

Загалом, унаслідок падіння уламків у Києві також спалахнули пожежі. Як повідомили у ДСНС, наслідки російської атаки зафіксували у 4 районах:

Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. Відомо, що сталося руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Наразі займання ліквідовано.

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 квадратних метрів. Станом на зараз рятувальники продовжують працювати над ліквідацією пожежі.

Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

Солом'янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку. Наразі рятувальники ліквідували загоряння.

Рятувальники також показали наслідки російської атаки по Києву.

Наслідки атаки по Києву – більше у галереї

У ДСНС додали, що загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників і 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.