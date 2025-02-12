Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

К теме Взрывы прогремели в Киеве: город атаковали баллистикой, есть последствия от обломков и погибший

В Киеве есть погибший и пострадавшие

Около 04:30 12 февраля Россия нанесла баллистические удары по Киеву. В результате циничной атаки, предварительно, есть погибший, а также пострадавший.

Так, Кличко сообщил о 1 погибшем и 3 пострадавших. Все пострадавшие и погибший – из Оболонского района.

Среди пострадавших есть ребенок – 9 летняя девочка. Сейчас двух пострадавших медики госпитализировали, одному – оказали помощь на месте.

В общем, в результате падения обломков в Киеве также вспыхнули пожары. Как сообщили в ГСЧС, последствия российской атаки зафиксировали в 4 районах:

Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж. Известно, что произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Сейчас возгорание ликвидировано.

Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 квадратных метров. По состоянию на сейчас спасатели продолжают работать над ликвидацией пожара.

Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших.

Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома. Сейчас спасатели ликвидировали возгорание.

Спасатели также показали последствия российской атаки по Киеву.

Последствия атаки по Киеву – больше в галерее

В ГСЧС добавили, что всего на местах событий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.