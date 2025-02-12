Воздушные силы написали об угрозе баллистического удара. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Этой же ночью Украина снова была под атакой "Шахедов": где фиксировали вражеские дроны

Воздушная атака на Киев ночью 12 февраля: что произошло

Воздушную тревогу в Киеве внезапно объявили в 04:26, вместе со столицей сирены зазвучали во многих областях вокруг и не только.

Воздушные силы сразу опубликовали предостережение об угрозе применения баллистики с северо-востока.

Через несколько минут в Киеве прогремел взрыв, а затем горожане услышали еще ряд таких звуков.

В столице шумно. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал в это время городской голова Виталий Кличко.

Также в Киевской ОВА отметили, что продолжается ракетная атака и в регионе работают силы ПВО.

Глава КГВА Тимур Ткаченко написал в телеграмме, что в результате атаки есть попадание обломков и возгорания в Голосеевском и Подольском районах. Также в Соломенском и Святошинском районе фиксируют возгорания на крышах жилых домов.

Информацию о пострадавших устанавливают, на места направляются соответствующие службы.

В такое время крайне важно соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников. И обязательно оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Добавим, что перед этим продолжалась атака вражеских ударных дронов, и Киев и Киевская область также были в ее эпицентре. Власть в то время, а это было за несколько часов до конца суток 11 февраля, тоже писала о работе Противовоздушной обороны в регионе.

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Киев подвергался воздушной атаке и в канун, 10 февраля. Тогда враг применил дроны-камикадзе, В Соломенском районе столицы, власти сообщали о падении обломков и пожаре в одноэтажном нежилом здании и на территории рядом.