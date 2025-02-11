По ним работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Какие детали пока известны

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ​​ориентировочно в 21:03 из-за угрозы дронов-камикадзе. Воздушные силы предостерегали ударные БпЛА в южной части Черниговской области.

Оттуда они двигались в сторону Киевской области. Уже в 21.29 областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве региона зафиксировали беспилотные летательные аппараты, которые атакуют область.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении.

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В ОВА также призвали местных соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не публиковать в сеть работу наших защитников.