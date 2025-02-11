По них працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також Надвечір 10 лютого Росія запустила по Одещині ракети Х-31П, які не досягли своїх цілей

Які деталі наразі відомі

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили орієнтовно о 21:03 через загрозу дронів-камікадзе. Повітряні сили застерігали про ударні БпЛА у південній частині Чернігівської області.

Звідти вони рухалися у бік Київської області. Вже о 21:29 обласна військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі регіону зафіксували безпілотні літальні апарати, які атакують область.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

В ОВА також закликали місцевих дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не публікувати у мережу роботу наших захисників.