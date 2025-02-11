В каких областях фиксировали вражеские дроны и работала ПВО – читайте в материале 24 Канала. Информация о движении дронов взята из телеграм-канала Воздушных сил ВСУ, а данные о работе защитников неба из местных ОВА.

К теме В Киевской области – взрывы: работает ПВО

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:48, 11 февраля Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:29, 11 февраля В Киевской области работает ППО.

21:20, 11 февраля Движение ударных БПЛА: БПЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину.

БПЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину.

БПЛА в центральной/ западной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину.

20:50, 11 февраля БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Черниговщину.

20:47, 11 февраля Харьковская область угроза ударных БПЛА.