В каких областях фиксировали вражеские дроны и работала ПВО – читайте в материале 24 Канала. Информация о движении дронов взята из телеграм-канала Воздушных сил ВСУ, а данные о работе защитников неба из местных ОВА.
К теме В Киевской области – взрывы: работает ПВО
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
В Киевской области работает ППО.
Движение ударных БПЛА:
- БПЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
- БПЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину.
- БПЛА в центральной/ западной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину.
БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
Харьковская область угроза ударных БПЛА.
Сумская область угроза ударных БПЛА.