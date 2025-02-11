У яких областях фіксували ворожі дрони та працювала ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу. Інформація щодо руху дронів взята з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ, а дані щодо роботи захисників неба з місцевих ОВА.

До теми У Київській області – вибухи: працює ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

21:48, 11 лютого Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:29, 11 лютого У Київській області працює ППО.

21:20, 11 лютого Рух ударних БпЛА: БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігвщину.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.

БпЛА в центральній/ західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.

20:50, 11 лютого БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.

20:47, 11 лютого Харківська область загроза ударних БпЛА.