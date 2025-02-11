У яких областях фіксували ворожі дрони та працювала ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу. Інформація щодо руху дронів взята з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ, а дані щодо роботи захисників неба з місцевих ОВА.
До теми У Київській області – вибухи: працює ППО
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
21:48, 11 лютого
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
21:29, 11 лютого
У Київській області працює ППО.
21:20, 11 лютого
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігвщину.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
- БпЛА в центральній/ західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.
20:50, 11 лютого
БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
20:47, 11 лютого
Харківська область загроза ударних БпЛА.
19:16, 11 лютого
Сумська область загроза ударних БпЛА.