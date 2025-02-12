Повітряні сили написали про загрозу балістичного удару. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі Україна знову була під атакою "Шахедів": де фіксували ворожі дрони

Повітряна атака на Київ уночі 12 лютого: що сталося

Повітряну тривогу у Києві раптово оголосили о 04:26, разом зі столицею сирени залунали у багатьох областях навколо і не тільки.

Повітряні сили одразу опублікували застереження про загрозу застосування балістики з північного сходу.

За кілька хвилин у Києві пролунав вибух, а потім містяни почули ще низку таких звуків.

У столиці гучно. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав у цей час міський голова Віталій Кличко.

Також у Київській ОВА наголосили, що триває ракетна атака та у регіоні працюють сили ППО.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко написав у телеграмі, що внаслідок атаки є влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах. Також у Соломʼянському та Святошинському районі фіксують загорання на дахах житлових будинків.

Інформацію щодо постраждалих встановлюють, на місця прямують відповідні служби.

У такий час украй важливо дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників. І обов'язково залишайтеся в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Додамо, що перед цим тривала атака ворожих ударних дронів, і Київ та Київська область також були в її епіцентрі. Влада у той час, а це було за кілька годин до кінця доби 11 лютого, теж писала про роботу Протиповітряної оборони у регіоні.

Зауважте, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак ви можете прочитати у нашому телеграмі.

Київ зазнавав повітряної атаки й у переддень, 10 лютого. Тоді ворог застосував дрони-камікадзе, У Соломʼянському районі столиці, влада повідомляла про падіння уламків та пожежу в одноповерховій нежитловій будівлі та на території поруч.