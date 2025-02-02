Про це повідомляє 24 канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Він зазначив, що ситуація в районі є контрольованою.

Дивіться також На підприємстві у Харкові виникла масштабна пожежа після влучання ворожого "Шахеда"

Росія атакувала Дніпропетровщину

Близько 07:00 2 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу. Росіяни запустили ракету з півдня. Відомо, що під атаку потрапив Криворізький район. Однак більше деталей Олександр Вілкул не надав. Зараз уточнюється інформація, чи є влучання та чи постраждали люди.

У місті без збоїв працюють усі служби, транспорт і лікарні. А вночі силам ППО вдалося збити російський БпЛА, яким ворог намагався атакувати область.

Шановні земляки, загроза ракетних та дронових атак зберігається, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги,

– нагадав Олександр Вілкул.

Інші обстріли на Дніпропетровщині

Російська армія продовжує обстрілювати Нікопольский район. Окупанти били з важкої артилерії по Нікополю та Покровській громаді. Внаслідок цього пошкоджено 10 приватних осель, 2 господарські споруди, автомобіль, газогін та електричні лінії. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, востаннє росіяни били балістичними ракетами по Дніпропетровській області 21 січня. Тоді вони використали 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та пошкодили складські приміщення у Дніпрі. А в Синельниківському районі внаслідок ворожої атаки того дня постраждала одна людина.