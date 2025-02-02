Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула. Он отметил, что ситуация в районе является контролируемой.

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Россия атаковала Днепропетровскую область

Около 07:00 2 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростной цели в направлении Кривого Рога. Россияне запустили ракету с юга. Известно, что под атаку попал Криворожский район. Однако больше деталей Александр Вилкул не предоставил. Сейчас уточняется информация, есть ли попадание и пострадали ли люди.

В городе без сбоев работают все службы, транспорт и больницы. А ночью силам ПВО удалось сбить российский БпЛА, которым враг пытался атаковать область.

Уважаемые земляки, угроза ракетных и дроновых атак сохраняется, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги,

– напомнил Александр Вилкул.

Другие обстрелы Днепропетровской области

Российская армия продолжает обстреливать Никопольский район. Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю и Покровской общине. Вследствие этого повреждены 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, газопровод и электрические линии. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, последний раз россияне били баллистическими ракетами по Днепропетровской области 21 января. Тогда они использовали 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и повредили складские помещения в Днепре. А в Синельниковском районе в результате вражеской атаки в тот день пострадал один человек.