Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Після вибуху Мер Ігор Терехов повідомив, що, російський БпЛА вдарив по Слобідському району. Пізніше з'явилася інформація, що загоряння сталося на цивільному підприємстві, що займалося виготовлення одягу.

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Що відомо про пожежу на підприємстві в Харкові

Як повідомили в ДСНС, внаслідок влучання виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів.

Поцілили у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горять текстильні вироби, сировина з поліефіру,

– зазначив у коментарі журналістам речник рятувальників Харківщини Євген Василенко.

За його словами, до ліквідації пожежі залучили 8 відділень ДСНС, а це 45 рятувальників. Попередньо, жертв та поранених на місці атаки немає.

Вогнеборці змогли зупинити поширення загоряння за півтори години.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що Росія вже втретє атакувала цивільні склади в Харкові дроном типу "Шахед".

Рятувальники вночі ліквідували пожежу на підприємстві в Харкові / Фото Суспільного. Харків

Нагадаємо, 1 лютого російські війська здійснили комбіновану атаку по містах України. Під ударом була Полтава, Одеса, Харків та Запоріжжя. Також вибухи чули в Київській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Вороги вбили цивільних українців та знищили історичні будівлі, житлові споруди та пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.