Усе, що відомо про російську масовану атаку по Україні, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про російську атаку 1 лютого

У ніч на 1 лютого Росія для чергового терористичного злочину використала різні типи зброї: ракети повітряного, морського та наземного базування, ударні БпЛА типу "Шахед", дрони-імітатори та авіабомби.

Пошкодження зафіксовано у Полтаві, Запоріжжі, а також на Одещині, Харківщині, Хмельниччині, Київщині, Сумщині тощо.

У декількох областях вводили в дію аварійні графіки відключення світла. Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив – оператор системи передачі вжив превентивних заходів для обмеження енергоспоживання.

У російському міноборони вже заявили, буцімто атака мала на меті вразити об'єкти, що забезпечують роботу підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Також відомо, що під час масованого обстрілу Польща підіймала в повітря винищувачі, а також привела у бойову готовність наземні системи ППО.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Удар балістикою по історичному середмістю Одеси

Серія потужних вибухів в Одесі прогриміла ще ввечері 31 січня. Медики шпиталізували двох жінок у стані середнього ступеня важкості. Відомо, що в епіцентрі удару були й норвезькі дипломатичні представники.

Постраждало історичне середмістя, внесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Близько 15 пам’яток культурної спадщини зазнали пошкоджень, зокрема, Філармонія, готель "Брістоль", Будинок Вучині, Музей західного та східного мистецтва, Філія Літературного музею (Будинок Сікара), будівля Союзу архітекторів України, банк "Порто-Франко" тощо.

Одеса після російської атаки / Фото з телеграму Труханова

Крім того, "Шахедами" атакували область – в Одеському районі пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та газопровід.

Гострої реакції на стрес зазнали 77-річна жителька та 9-річна дівчинка. За фактами вчинення воєнних злочинів розпочато досудове розслідування.

На Харківщині ворог цілив по газовій інфраструктурі

У ніч на 1 лютого противник запустив 17 "Шахедів" та 6 ракет по об'єктах цивільної інфраструктури Харківської області. Зокрема, ціллю була газова промисловість.

У Холодногірському районі Харкова 65-річна жінка загинула під завалами, на неї впала стіна приватного будинку. Крім того, постраждали 4 людини. За фактом воєнного злочину обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Згодом, близько 10:00, російський ударний дрон атакував селище Донець, пошкодивши приватні домоволодіння.

Ракета Х-22 влучила в житловий будинок у Полтаві

Вранці 1 лютого російські військові завдали ракетного удару по Полтаві. У житловому будинку гасили пожежу, там зруйновано під'їзд – із 1 по 5 поверх. Також пошкоджено 18 розташованих поруч багатоквартирних будинків, дитсадок і 12 автомобілів.

О 12:13 в ДСНС повідомили про 5 загиблих і 13 постраждалих, серед них – 3 дітей. Усього надзвичайникам вдалося врятувати 22 людини.

Робота ДСНС у Полтаві: дивіться відео

Наймасованіша за останній час атака по Запоріжжю

На Запоріжжя 1 лютого ворог скерував 18 безпілотників, у місті спалахнули пожежі. Постраждали об'єкт інфраструктури, 26 багатоповерхівок у 3 районах, 10 приватних осель, навчальний заклад, автівки, автомийка та приватні гаражі.

Медики надали необхідну допомогу пораненому 57-річному чоловікові, а енергетики вже відновили електропостачання у 400 абонентів.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото ОВА

Які наслідки обстрілів в інших областях

Вночі 1 лютого сили ППО працювали по "Шахедах" у Київській області. Повітряну тривогу там оголосили о 00:05, про вибух у столиці стало відомо близько 01:25. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Унаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі в Бориспільському районі загорівся приватний будинок. Окрім того, пошкоджено інші будинки, господарчі споруди та автомобіль. У оселях вибиті вікна, посічені фасади та покрівля. У Фастівському районі виникла пожежа складського приміщення площею 30 квадратних метрів.

У Хмельницькій області про повітряну тривогу повідомили о 4:42, а вибухи лунали близько 6 години ранку. Унаслідок нічної атаки там пошкоджено дах гаражного приміщення та автокран, також спалахнуло підсобне приміщення приватного господарства. Відомо й про вибухи у Житомирській області – про загрозу БпЛА Повітряні сили попередили о 5 годині ранку.

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області зафіксовано щонайменше 5 вибухів, а у Семенівській громаді – 17. Пошкоджено приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури, поранено одну людину.

Через ворожий авіаудар по Юнаківській громаді Сумської області загинуло 3 патрульних поліцейських, тіло одного з них знайшли під завалами.

Як відреагував Зеленський

Президент України висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок російської атаки.

Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів,

– наголосив Зеленський.

Голова ОП Андрій Єрмак підкреслив, що удари по житлових будинках та цивільному населенню – це звична для держави-терориста тактика.

Дикий народ, який прикривається перед Заходом культурою в стилі Достоєвського, Толстого та інших. Справжнє обличчя Росії – ось. Вбивці, що зовсім не мають поваги до жодного лідера в світі, і жодної іншої нації,

– сказав Єрмак.

Скільки ворожих цілей вдалося збити

За даними Повітряних сил, українські радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 165 повітряних цілей противника:

7 балістичних ракет "Іскандер-М" і KN-23;

7 крилатих ракет "Іскандер-К";

8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

4 крилаті ракети "Калібр";

8 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П;

123 ударних БпЛА "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів.

Загалом збито 56 безпілотників різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей – локаційно втрачений.