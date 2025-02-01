Все, что известно о российской массированной атаке по Украине, – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о российской атаке 1 февраля

В ночь на 1 февраля Россия для очередного террористического преступления использовала различные типы оружия: ракеты воздушного, морского и наземного базирования, ударные БпЛА типа "Шахед", дроны-имитаторы и авиабомбы.

Повреждения зафиксированы в Полтаве, Запорожье, а также в Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Сумской областях.

В нескольких областях вводили в действие аварийные графики отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил – оператор системы передачи принял превентивные меры для ограничения энергопотребления.

В российском минобороны уже заявили, якобы атака имела целью поразить объекты, обеспечивающие работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также известно, что во время массированного обстрела Польша поднимала в воздух истребители, а также привела в боевую готовность наземные системы ПВО.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Удар баллистикой по историческому центру Одессы

Серия мощных взрывов в Одессе прогремела еще вечером 31 января. Медики госпитализировали двух женщин в состоянии средней степени тяжести. Известно, что в эпицентре удара были и норвежские дипломатические представители.

Пострадал исторический центр, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Около 15 памятников культурного наследия получили повреждения, в частности Филармония, отель "Бристоль", Дом Вучини, Музей западного и восточного искусства, Филиал Литературного музея (Дом Сикара), здание Союза архитекторов Украины, банк "Порто-Франко" и другие.

Одесса после российской атаки / Фото из телеграмма Труханова

Кроме того, "Шахедами" атаковали область – в Одесском районе повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Острую реакцию на стресс испытали 77-летняя жительница и 9-летняя девочка. По фактам совершения военных преступлений начато досудебное расследование.

На Харьковщине враг целился по газовой инфраструктуре

В ночь на 1 февраля противник запустил 17 "Шахедов" и 6 ракет по объектам гражданской инфраструктуры Харьковской области. В частности, целью была газовая промышленность.

В Холодногорском районе Харькова 65-летняя женщина погибла под завалами, на нее упала стена частного дома. Кроме того, пострадали 4 человека. По факту военного преступления областная прокуратура открыла уголовное производство.

Позже, около 10:00, российский ударный дрон атаковал поселок Донец, повредив частные домовладения.

Ракета Х-22 попала в жилой дом в Полтаве

Утром 1 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Полтаве. В жилом доме тушили пожар, там разрушен подъезд – с 1 по 5 этаж. Также повреждены 18 расположенных рядом многоквартирных домов, детсад и 12 автомобилей.

В 12:13 в ГСЧС сообщили о 5 погибших и 13 пострадавших, среди них – 3 детей. Всего чрезвычайникам удалось спасти 22 человека.

Работа ГСЧС в Полтаве: смотрите видео

Самая массированная за последнее время атака по Запорожью

На Запорожье 1 февраля враг направил 18 беспилотников, в городе вспыхнули пожары. Пострадали объект инфраструктуры, 26 многоэтажек в 3 районах, 10 частных домов, учебное заведение, машины, автомойка и частные гаражи.

Медики оказали необходимую помощь раненому 57-летнему мужчине, а энергетики уже восстановили электроснабжение у 400 абонентов.

Последствия удара по Запорожью / Фото ОВА

Какие последствия обстрелов в других областях

Ночью 1 февраля силы ПВО работали по "Шахедам" в Киевской области. Воздушную тревогу там объявили в 00:05, о взрыве в столице стало известно около 01:25. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате падения обломков сбитой воздушной цели в Бориспольском районе загорелся частный дом. Кроме того, повреждены другие дома, хозяйственные постройки и автомобиль. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровля. В Фастовском районе возник пожар складского помещения площадью 30 квадратных метров.

В Хмельницкой области о воздушной тревоге сообщили в 4:42, а взрывы раздавались около 6 часов утра. В результате ночной атаки там повреждена крыша гаражного помещения и автокран, также вспыхнуло подсобное помещение частного хозяйства. Известно и о взрывах в Житомирской области – об угрозе БпЛА Воздушные силы предупредили в 5 часов утра.

В Новгород-Северском районе Черниговской области зафиксировано не менее 5 взрывов, а в Семеновской общине – 17. Повреждены частные дома и объект критической инфраструктуры, ранен один человек.

Из-за вражеского авиаудара по Юнаковской громаде Сумской области погибли 3 патрульных полицейских, тело одного из них нашли под завалами.

Как отреагировал Зеленский

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки.

Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета – это спасение жизней,

– подчеркнул Зеленский.

Председатель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что удары по жилым домам и гражданскому населению – это привычная для государства-террориста тактика.

Дикий народ, который прикрывается перед Западом культурой в стиле Достоевского, Толстого и других. Истинное лицо России – вот. Убийцы, что совсем не имеют уважения ни к одному лидеру в мире, и ни к одной другой нации,

– сказал Ермак.

Сколько вражеских целей удалось сбить

По данным Воздушных сил, украинские радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 165 воздушных целей противника:

7 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23;

7 крылатых ракет "Искандер-К";

8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3;

4 крылатые ракеты "Калибр";

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П;

123 ударных БпЛА "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов.

Сбито 56 беспилотников различных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей – локально потерян.