О пів на десяту вечора 1 лютого окупанти розпочали запуски дронів по Україні. Перша група БпЛА зайшла у повітряний простір Сумщини, передає 24 Канал.

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У Харкові є влучання безпілотника

У Харківській області оголосили повітряну тривогу о 22:49.

О 23:54 у місті пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, відбулося влучання російського БпЛА по Слобідському району Харкова.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань уточнюються.

Також повідомляється, що вибухи близько опівночі пролунали у Сумах.

Нагадаємо, що вранці 1 лютого країна-агресорка здійснила комбіновану атаку на Україну. Ворог використав понад 40 ракет різних типів і понад 120 дронів. Ворожий снаряд зруйнував п'ятиповерховий будинок у Полтаві. Там станом на вечір 1 лютого кількість загиблих зросла до 11 осіб.