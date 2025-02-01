Український президент Володимир Зеленський вже відреагував на інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на цього публікацію у соцмережі Х.

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Як прокоментував ситуацію Зеленський

Український лідер зауважив, що на момент удару на місці перебували люди.

Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних,

– наголосив він.

Володимир Зеленський заявив, що Росія подібним чином воювала десятиліття тому проти Чечні. За його словами, у такий спосіб Москва знищувала сирійців та зараз атакує українські будинки за допомогою бомб. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи.

"Це держава, яка позбавлена цивілізованості. І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно й рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись. І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб", – каже президент.

Наразі на місці удару тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню. Також там продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, у межах робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний. Ще 4 людини перебувають у важкому стані. Також відомо про 4 жертви внаслідок атаки.

Нагадаємо, удар стався близько 17:54. Внаслідок цього на той момент 95 людей опинились під завалами. За даними тимчасової військової комендатури, з-під завалів було чути стогін та крики людей, більшість з яких це особи з інвалідністю або люди похилого віку.