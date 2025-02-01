Украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эту публикацию в соцсети Х.

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Как прокомментировал ситуацию Зеленский

Украинский лидер отметил, что на момент удара на месте находились люди.

Так воюет Россия. Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание несмотря на то, что там были десятки гражданских,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский заявил, что Россия подобным образом воевала десятилетия назад против Чечни. По его словам, таким образом Москва уничтожала сирийцев и сейчас атакует украинские дома с помощью бомб. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы.

"Это государство, которое лишено цивилизованности. И это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это нужно сделать, чтобы мир был защищен от российских бомб", – говорит президент.

Сейчас на месте удара продолжаются работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению. Также там продолжают работать военнослужащие военной комендатуры на территории России.

По данным Генштаба ВСУ, в рамках работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное. Еще 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Также известно о 4 жертвах в результате атаки.

Напомним, удар произошел около 17:54. Вследствие этого на тот момент 95 человек оказались под завалами. По данным временной военной комендатуры, из-под завалов были слышны стоны и крики людей, большинство из которых это лица с инвалидностью или пожилые люди.