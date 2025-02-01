В Генштабе уточнили, что оккупанты целенаправленно атаковали здание, хорошо зная, что в нем находятся гражданские. Под завалами могли оказаться около 95 человек. Это – местные жители – дети, женщины, пожилые люди, которые готовились к эвакуации, передает 24 Канал.

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Россия сбросила КАБ на своих граждан

Отметим, что Суджа с августа 2024 года находится под контролем Сил обороны. Там была создана военная комендатура для обеспечения взаимодействия различных родов войск, которые участвуют в операции на Курщине, и поставки необходимых продуктов и вещей гражданскому населению.

Населенный пункт расположен примерно в 9 километрах от границы с Сумской областью, и в 45 километрах от самих Сум.

Город стоит на берегах рек Суджа и Олешня, в 105 километрах от Курска.

Где расположена школа-интернат в Судже: смотрите на карте

Напомним, что оккупанты не впервые наносят удар по школе-интернату. Впервые по нему прилетели авиабомбы 11 января. Тогда погибла женщина.