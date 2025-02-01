Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение журналистки Марии Малевской в Instagram.

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Россия убила гражданских в Полтаве

Житель Полтавы, военный пенсионер Игорь – один из тех, кто уже не услышит голоса и не обнимет родных людей. Из-за вражеского обстрела Полтавы погибли его сын, невестка и 9-летняя внучка. 1 февраля Россия ударила сверхзвуковой ракетой по многоэтажке, в результате чего был разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, там вспыхнул пожар.

Семья как раз находилась в эпицентре взрыва. К сожалению, им не удалось спастись от кровавой российской атаки.

Вся семья, молодые люди 37 лет, внучке 9 лет. Поэтому, чтобы они сдохли вместе с Путиным, вся Россия. Ее теперь 100 лет будут все ненавидеть,

– сказал господин Игорь.

На месте прилета продолжаются аварийно-спасательные работы. Россия атаковала Полтаву ракетой Х-22.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным всех погибших в результате страшной трагедии в Полтаве.

Напомним, в Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве – со 2 по 4 февраля. В эти дни, в частности, приспустят флаги Украины на зданиях органов государственной власти и предприятий и отменены все развлекательные мероприятия.