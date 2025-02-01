Пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко рассказала 24 Каналу о тяжелых последствиях вражеской атаки. Также по предварительной информации, россияне ударили по Полтаве 1 февраля ракетой Х-22.

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Люди становились в цепи

Рыбалко рассказала, что есть сведения о 7 погибших людях, тела которых нашли на месте разрушенного дома. Также 18 человек, которые сейчас находятся в медицинских учреждениях.

Это пострадавшие и из этих 18 человек – четыре ребенка. Самой старшей ребенку – 12 лет, наименьшей – три месяца. Также силами подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций было спасено 22 человека. Одна из женщин, которую мы нашли в 12 часов, пролежали под завалами почти четыре часа,

– отметила она.

Речь идет о женщине пожилого возраста, которую нашли на верхних этажах и спустили ее с помощью специального подъемника и отдали работникам медицинской помощи.

По словам пресс-секретаря, работают более 200 спасателей, но происходит их ротация. Сейчас идет разбор завалов. Также продолжалась ликвидация отдельных очагов возгорания, которое возникало под завалами.

Здание разрушено фактически до первого этажа – половину одного из подъездов. Поскольку это произошло утром, в 7:43, люди спали. Они были в кроватях. Мы находили погибших в их кроватях. Это ужасно,

– сказала пресс-секретарь.

Также на месте разрушенного дома работают верхолазы, привлекались кинологи. Кроме того, пострадавшим оказывают поддержку психологи. Помогают на месте и много волонтеров.

Откликнулось очень много людей, они пришли на помощь, становились в цепи, чтобы быстрее разбирать завалы. Сейчас здесь работают специалисты, потому что очень опасно. Уже вывезено более 450 тонн тяжелых конструкций, строительного мусора. Работы продолжаются и они не будут прекращаться. Надежда есть, что можем еще найти живых,

– отметила Рыбалко.