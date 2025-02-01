В Офисе Генерального прокурора рассказали, какой ракетой атаковал противник, пишет 24 Канал.

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Атака по Полтаве

Сейчас на месте атаки работают сотрудники экстренных служб. Правоохранительные органы документируют последствия враждебных действий России.

По данным следствия, 1 февраля утром вооруженные силы России осуществили ракетный удар по Полтаве, предварительно ракетой Х-22,

– сообщили там.

В прокуратуре отметили, что разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены другие жилые дома и автотранспорт.

К сожалению, погибло 3 человека. Еще 13 человек травмированы, из которых 3 детей. Сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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На атаку по Украине, которую совершили россияне 1 февраля, уже отреагировал президент Зеленский.

Он отметил, что этой ночью Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета – это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", – подчеркнул он.