Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также Почти неуловимые: что известно о ракетах Х-22/Х-32, которые Россия снова запустила по Украине

Как Зеленский отреагировал на ночные удары по Украине

Зеленский рассказал, что в ночь на 1 февраля Россия атаковала мирные города Украины, использовав различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Очередные террористические преступления.

Он отметил, что в Полтаве в результате попадания в жилой дом был полностью разрушен подъезд. Ранения получили 10 человек, среди них – дети. Также известно о трех погибших.

Также есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. Известно о шести раненых. В Харькове один человек погиб. Жизнь еще двух человек унесла российская атака в Сумской области.

Последствия российской атаки 1 февраля: смотрите видео

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки.

Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета – это спасение жизней,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что важно, чтобы партнеры выполнили все договоренности и усиливали свое давление на Россию.

Какой была реакция в Офисе Президента

Председатель ОП Андрей Ермак отметил, что удары по жилым домам и гражданским – привычная для россиян тактика. Он отметил, что оккупационные войска не жалеют даже собственных граждан на Курщине, ведь обстреливают их КАБами.

Дикий народ, который прикрывается перед Западом культурой в стиле Достоевского, Толстого и других. Истинное лицо России – вот. Убийцы, что совсем не имеют уважения ни к одному лидеру в мире, и ни к одной другой нации. Имеют только страх, который не дает им сделать то же самое в Европе. Пока что,

– подчеркнул Ермак.

Также на ночные удары отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что ежедневные атаки России по Украине – "сигнал, что враг не прекратит совершать преступления".

"Вчера вечером и этой ночью и утром Россия снова обстреляла Украину: Одесская, Полтавская, Харьковская, Запорожская область... Цель для террориста – гражданская инфраструктура: жилые дома, учебное заведение, машины", – отметил он.

Омбудсман подчеркнул, что убийство украинцев в центре Европы не должно оставаться безнаказанным и мир должен реагировать.