В Офісі Генерального прокурора розповіли, якою ракетою атакував противник, пише 24 Канал.

Дивіться також Зруйновано під'їзд, горять авто, є жертви: моторошні наслідки удару по Полтаві

Атака по Полтаві

Наразі на місці атаки працюють співробітники екстрених служб. Правоохоронні органи документують наслідки ворожих дій Росії.

За даними слідства, 1 лютого вранці збройні сили Росії здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22,

– повідомили там.

В прокуратурі зазначили, що зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт.

На жаль, загинуло 3 людини. Ще 13 осіб травмовано, з яких 3 дітей. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Дивіться також Внаслідок російського удару на Сумщині загинули поліцейські: одного знайшли під завалами

На атаку по Україні, яку здійснили росіяни 1 лютого, вже відреагував президент Зеленський.

Він зазначив, що цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", – наголосив він.