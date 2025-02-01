Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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В ніч з 31 січня на 1 лютого ворог завдав авіаудар по Юнаківській громаді.

Внаслідок атаки росіян загинули 2 патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади.

Пізніше, під завалами, було знайдено тіло ще одного поліцейського.

Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом.