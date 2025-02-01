Повідомляє 24 Канал з посиланням голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про жертв та постраждалих у Харкові

Вранці 1 лютого у Харкові був приліт у межах житлової забудови в Холодногірському районі. За попередньою інформацією, удару було завдано за допомогою БпЛА "Шахед".

Станом на 8:29 відомо про 5 постраждалих у Холодногірському районі. На жаль, внаслідок російської атаки загинула 60 річна жінка.

Що відомо про удар по Харкову

Вранці 1 лютого Росія завдала удару по Харкову, у місті пролунала серія вибухів. За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано влучання у Харківському та Берестинському районах.

Згодом стало відомо про нові прильоти в Холодногірському районі, один із яких припав на житлову забудову.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. На місці працюють рятувальні служби.

До слова, російські війська також завдали удару по житловому будинку у Полтаві. Наразі на місці влучання працюють рятувальники та всі екстрені служби.