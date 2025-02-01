На жаль, є жертви та руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДСНС. Там оприлюднили моторошні кадри наслідків атаки ворога.

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Ворог вдарив по будинку в Полтаві

Російські війська 1 лютого вдарили ракетою по житловому будинку. На жаль, є жертви.

Відомо, що 3 людей загинуло. Ще 10 осіб постраждали, серед них дитина. Про це о 9:52 повідомили в Полтавській ОВА.

В ДСНС вказали, що надзвичайники врятували 21 особу.

Зруйновано під'їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто,

– ідеться в повідомленні ДСНС.

Додамо, що наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки атаки / Фото ДСНС, Національної поліції України

Додамо, що в мережі також публікували відео з моторошними наслідками атаки противника на Полтаву.

Ворожа атака на Полтаву: дивіться відео

Окупанти вдарили по Полтаві: дивіться відео

Нагадаємо, у Харкові внаслідок влучання "Шахеда" по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків.

Одна жінка загибла, ще четверо поранені, повідомляє Ігор Терехов.