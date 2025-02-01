Речниця ГУ ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко розповіла 24 Каналу про важкі наслідки ворожої атаки. Також за попередньою інформацією, росіяни вдарили по Полтаві 1 лютого ракетою Х-22.

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Люди ставали в ланцюги

Рибалко розповіла, що є відомості про 7 загиблих людей (за останніми даними кількість загиблих збільшилася до 8 людей, з них – 1 дитина – 24 Канал), тіла яких знайшли на місці зруйнованого будинку. Також 18 людей, які зараз перебувають у медичних закладах.

Це потерпілі і з цих 18 людей – чотири дитини. Найстаршій дитині – 12 років, найменшій – три місяці. Також силами підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій було врятовано 22 людини. Одна із жінок, яку ми знайшли о 12 годині, пролежали під завалами майже чотири години,

– зазначила вона.

Йдеться про жінку літнього віку, яку знайшли на верхніх поверхах і спустили її за допомогою спеціального підіймача і віддали працівникам медичної допомоги.

За словами речниці, працюють понад 200 рятувальників, але відбувається їхня ротація. Наразі йде розбір завалів. Також тривала ліквідація окремих осередків загоряння, яке виникало під завалами.

Будівлю зруйновано фактично до першого поверху – половину одного із під'їздів. Оскільки це сталося вранці, о 7:43, люди спали. Вони були в ліжках. Ми знаходили загиблих в їхніх ліжках. Це жахливо,

– сказала речниця.

Також на місті зруйнованого будинку працюють верхолази, залучалися кінологи. Крім того, постраждалим надають підтримку психологи. Допомагають на місці і багато волонтерів.

Відгукнулося дуже багато людей, вони прийшли на допомогу, ставали в ланцюги, щоб швидше розбирати завали. Зараз тут працюють фахівці, тому що дуже небезпечно. Вже вивезено понад 450 тонн важких конструкцій, будівельного сміття. Роботи тривають і вони не будуть припинятися. Надія є, що можемо ще знайти живих,

– зазначила Рибалко.

На місці удару були знайдені уламки зброї, якою вдарили по будинку. Проте, за її словами наразі невідомо, чи це була одна ракета, чи кілька.



Ми працюємо за певним алгоритмом. Якщо щось знаходимо, то відносимо в спеціально відведене місце, де сортуємо такі предмети і потім уже фахівці їх збирають і вже точно встановлюють, якою саме ракетою це здійснювалося,

– пояснила Світлана Рибалко.