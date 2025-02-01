Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Відомо, що в напрямку міста летіла ракета.

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Вибухи в Полтаві

Зранку 1 лютого в Полтаві було гучно. Так, журналісти повідомили про вибухи в регіоні. Зокрема, відповідна інформація про вибухи зʼявилася о 7:07 ранку.

У Полтаві було чутно звуки вибухів,

– йшлося в повідомленні.

Зазначимо, що буквально декілька хвилин перед цим, а саме о 7:04, в Повітряних силах повідомляли про рух ракети у напрямку Полтави з півночі.

Додамо, що ще близько 7 години ранку в ПС писали про швидкісні цілі на Сумщині у напрямку Полтавщини. Черед пару хвилин інформували про ще одну швидкісна ціль на Сумщині у напрямку Полтавщини.