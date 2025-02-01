Повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Раніше в Повітряних силах попереджали про загрозу.

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Що відомо про вибух у Харкові

Росія в черговий раз атакувала Харків. Близько 7:05 в місті пролунали вибухи.

Зауважимо, що об 7:03 в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Харківщині, яка тримала західний курс.

Водночас моніторингові спільноти уточнили, що ракети рухалися в напрямку Балаклії. Крім того, об 7:11 з'явилася інформація про те, що БпЛА типу "Шахед" тримає курс на Малу Данилівку.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що Росія у ніч на 1 лютого підняла в небо 6 бортів Ту-95МС. Інформація про ймовірні пуски крилатих ракет надійшла близько 6:00.