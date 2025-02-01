Повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові ресурси. Близько 7:00 стане відомо, чи були ці пуски імітаційними.

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Що відом про пуски з Ту-95

О 6:00 моніторингові спільноти повідомили про те, що Росія, ймовірно, здійснила пуски пуск крилатих ракет повітряного базування з району Волгоградської області.

Попередньо, близько 6:30 було здійснено повторний пуск ракет Х-101/Х-55 з Ту-95 з району Цимлянського водосховища у Волгоградській області.

Загалом країна-агресорка підняла в небо 4 борти Ту-95 і 4 борти Ту-22м3.

Якщо ці пуски не імітація, ракети в повітряному просторі України будуть близько 7:00.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що попередня атака росіян по Україні зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 відбулася під час масованого удару 15 січня. Тоді країна-агресорка випустила 27 крилатих ракет, з яких вдалося знешкодити 23.