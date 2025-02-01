Сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые ресурсы. Около 7:00 станет известно, были ли эти пуски имитационными.

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Что известно о пусках из Ту-95

В 6:00 мониторинговые сообщества сообщили о том, что Россия, вероятно, осуществила пуски пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Волгоградской области.

Предварительно, около 6:30 был осуществлен повторный пуск ракет Х-101/Х-55 с Ту-95 из района Цимлянского водохранилища в Волгоградской области.

В общем страна-агрессор подняла в небо 4 борта Ту-95 и 4 борта Ту-22м3.

Если эти пуски не имитация, ракеты в воздушном пространстве Украины будут около 7:00.

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Напомним, что предыдущая атака россиян по Украине со стратегических бомбардировщиков Ту-95 состоялась во время массированного удара 15 января. Тогда страна-агрессор выпустила 27 крылатых ракет, из которых удалось обезвредить 23.