Сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе.

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Что известно о взрыве в Харькове

Россия в очередной раз атаковала Харьков. Около 7:05 в городе прогремели взрывы.

Заметим, что в 7:03 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Харьковщине, которая держала западный курс.

В то же время мониторинговые сообщества уточнили, что ракеты двигались в направлении Балаклеи. Кроме того, в 7:11 появилась информация о том, что БпЛА типа "Шахед" держит курс на Малую Даниловку.

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Напомним, что Россия в ночь на 1 февраля подняла в небо 6 бортов Ту-95МС. Информация о вероятных пусках крылатых ракет поступила около 6:00.