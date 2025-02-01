Россия 1 февраля 2025 года ударила по интернату в Судже. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексея Дмитрашкивского.

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Продолжается поисково-спасательная операция

Дмитрашкивский рассказал, что в 17:54 Вооруженные силы России таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. Он отметил, что 95 человек оказались под завалами.

Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди них большинство людей – пожилого возраста и лежачие,

– пояснил пресс-офицер.

Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция. Пока больше деталей неизвестно.

Операция Сил обороны в Курской области продолжается с августа 2024 года. Украинские силы контролируют несколько населенных пунктов. Россияне пытаются контратаковать, однако особых успехов не имеют.