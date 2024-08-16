В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал, какие функции будет выполнять комендатура в Судже.

К теме Также и военный инструмент, – в ОП объяснили, для чего Украине Курская область

Какие обязанности военной комендатуры

Прежде всего военная комендатура обеспечивает взаимодействие различных родов войск, которые выполняют боевые задачи на сопредельной территории. Еще за комендатурой будет закрепляться механизм обеспечения гражданского населения и обустройства быта украинских военнослужащих.

Это правильный ход. Этому механизму тысяча лет. Именно с этого надо начинать. Правильно, что комендантом Суджи ставят генерала,

– отметил Свитан.

Военный комендант имеет на данном участке полномочия, как главы военно-гражданских администраций в Украине. Однако коменданту могут подчиняться серьезные военные подразделения. Соответственно он может выполнять боевые задачи, начиная от атак, обороны, создания фортификаций.

Функции, которые выполняет военная комендатура, также зависят от продвижения, замысла главнокомандующего, действий Вооруженных Сил. Если принято решение о создании комендатуры, то означает, что "прорыв" границы в Курской области не рейдовая атака и украинские военные не собираются оттуда выходить.

Это дальнейшее развитие стратегии по контролю российской территории,

– сказал военный эксперт.

Политические функции комендатура сможет выполнять только после того, как завершатся боевые действия.