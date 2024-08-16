У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав, які функції виконуватиме комендатура у Суджі.

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Які обов'язки військової комендатури

Насамперед військова комендатура забезпечує взаємодію різних родів військ, які виконують бойові завдання на суміжній території. Ще за комендатурою закріплюватиметься механізм забезпечення цивільного населення й облаштування побуту українських військовослужбовців.

Це правильний хід. Цьому механізму тисяча років. Саме з цього треба починати. Правильно, що комендантом Суджі ставлять генерала,

– зазначив Світан.

Військовий комендант має на даній ділянці повноваження, як голови військово-цивільних адміністрацій в Україні. Проте коменданту можуть підпорядковуватися серйозні військові підрозділи. Відповідно він може виконувати бойові завдання, починаючи від атак, оборони, створення фортифікацій.

Функції, які виконує військова комендатура, також залежать від просування, задуму головнокомандувача, дій Збройних Сил. Якщо ухвалене рішення про створення комендатури, то означає, що "прорив" кордону у Курській області не рейдова атака й українські військові не збираються звідти виходити.

Це подальший розвиток стратегії щодо контролю російської території,

– мовив військовий експерт.

Політичні функції комендатура зможе виконувати тільки після того, як завершаться бойові дії.