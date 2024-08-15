Раніше президент повідомляв про подібну ймовірність стосовно її створення. Наразі ж це вдалося втілити у реальність у Суджі.

Дивіться також Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

У Курській області створили військову комендатуру

Під час Ставки зранку, 15 серпня, Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Він повідомив президенту, що на території Курської області вже створили військову комендатуру, а саме – у Суджі.

Для дотримання правопорядку, забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру й призначили її керівника – генерал-майора Москальова,

– заявив Головком.

Також, за його словами, на території Курської області завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктів.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на цю інформацію та зазначив, що ця військова комендатура це логічний крок в умовах, коли "росіяни кинули своє населення і взагалі не переймаються, що буде з людьми". Він наголосив, що Україна ж дотримується всіх міжнародних норм. За його словами, цивільні всюди мають бути в безпеці.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. На ній було обговорено питання безпеки, гуманітарної допомоги та створення за необхідності військових комендатур.