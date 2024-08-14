Нагадаємо, що вранці президент заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Він розповів, що ЗСУ просувають від 1 до 2 кілометрів на різних ділянках від початку доби.

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Що обговорювали під час наради стосовно ситуації на Курщині

Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур,

– написав Зеленський.

Що таке військова комендатура

Президент наголосив на тому, що Україна лише захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах. Для досягнення цієї мети ЗСУ здійснюють активні дії на російській території.

"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", – резюмував гарант.

Нарада щодо ситуації в Курській області: дивіться відео