Нагадаємо, що вранці президент заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Він розповів, що ЗСУ просувають від 1 до 2 кілометрів на різних ділянках від початку доби.
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Що обговорювали під час наради стосовно ситуації на Курщині
Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур,
– написав Зеленський.
Що таке військова комендатура
Президент наголосив на тому, що Україна лише захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах. Для досягнення цієї мети ЗСУ здійснюють активні дії на російській території.
"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", – резюмував гарант.
Нарада щодо ситуації в Курській області: дивіться відео