Ранее президент сообщал о подобной вероятности ее создания. Пока же это удалось воплотить в реальность в Судже.

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В Курской области создали военную комендатуру

Во время Ставки утром, 15 августа, Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Он сообщил президенту, что на территории Курской области уже создана военная комендатура, а именно – в Судже.

Для соблюдения правопорядка, обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура и назначен ее руководитель – генерал-майор Москалев,

– заявил Главком.

Также, по его словам, на территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктов.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отреагировал на эту информацию и отметил, что эта военная комендатура это логичный шаг в условиях, когда "россияне бросили свое население и вообще не беспокоятся, что будет с людьми". Он подчеркнул, что Украина же придерживается всех международных норм. По его словам, гражданские повсюду должны быть в безопасности.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. На ней обсуждались вопросы безопасности, гуманитарной помощи и создания при необходимости военных комендатур.