Радник глави Офісу Президента розповів, що Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Адже Збройні Сили України ведуть виключно оборонну війну в межах міжнародного права.

Дивіться також Наступ ЗСУ в Росії поширився на Бєлгородську область, – The Washington Post

Що кажуть в ОП про мету операції на Курщині

Але якщо ми говоримо про потенційні перемовини – підкреслюю, про потенційні – нам доведеться посадити Росію за стіл навпроти. На своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Будь ласка, сідайте домовлятися". Натомість є перевірені практикою, ефективні засоби примусу,

– пояснив радник Андрія Єрмака.

За його словами, мовиться також про військовий інструмент, окрім економічних і дипломатичних.

"Нам треба завдавати Росії значних тактичних поразок. У Курській області ми наочно бачимо, як військовий інструмент об'єктивно застосовується, щоб переконати Росію увійти до справедливого переговорного процесу. Ще раз: увійти до переговорного процесу, а не до традиційного для Росії пропагандистсько-капітулятивного шантажу", – уточнив Подоляк.

Він також запевнив, що важливий інструмент – вплив на громадську думку в Росії. Адже вона починає змінюватись, коли війна прийшла вглиб їхньої території.

Михайло Подоляк сказав, що серед росіян немає дискусії щодо війни й політичні питання вони не обговорювали.

Росіяни не говорили про війну та почувалися цілком комфортно, бо смерть і руйнування вирували далеко від них. Коли війна прийшла на їхню територію, росіяни вочевидь злякалися. Вони шоковані,

– пояснив радник очільника Офісу Президента.

Він запевнив, що у родинах і серед друзів пошепки росіяни почали обговорювати реальну ситуацію на фронті.

"Негативні зміни в психологічному стані населення Росії будуть іще одним аргументом для початку перемовин", – переконаний Подоляк.

До речі, Bloomberg писало, що Україна хоче провести другий Саміт миру до виборів президента у США, тобто до листопада 2024 року. До нього Київ хоче залучити Росію. Андрій Єрмак запевняв, що Москву хочуть запросити, щоб передати спільний план дій, а не подати сигнал до початку перемовин з країною-агресором.

Своєю чергою у Росії заявляли, що не братимуть участі в другому Саміті миру.